Neuenkirchen, versuchter Einbruch

Neuenkirchen (ots) - Unbekannte Täter wollten in der Nacht zum Donnerstag (18.07.2019), gegen 01.25 Uhr, in das Fahrradgeschäft an der Marktstraße, Ecke Hauptstraße einbrechen. Die Diebe versuchten mit einem Stein, den sie offenbar auf der naheliegenden Baustelle aufgenommen hatten, eine Schaufensterscheibe des Geschäftes zu zertrümmern. Diese zersplitterte, brach aber nicht. Der Schaden an der Scheibe wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem versuchten Einbruch geben können, Telefon 05971/938-4215.

