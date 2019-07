Altenberge, Transporter aufgebrochen

Altenberge (ots) - Auf dem Parkplatz eines Hotels an der Laerstraße sind in der Nacht zum Dienstag (16.07.2019) zwei Transporter aufgebrochen worden. Die Fahrer konnten mitteilen, dass am Montagabend, gegen 18.45 Uhr, an den Wagen noch alles in Ordnung war. Am nächsten Morgen stellten sie an den beiden Mercedes Sprintern Beschädigungen an der Heckklappe fest. Der oder die Täter hatten diese gewaltsam mit einem Werkzeug geöffnet. Aus den Innern entwendeten sie zahlreiche Werkzeugmaschinen im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Von Anonymous User