Steinfurt-Bu., Transporter aufgebrochen

Steinfurt (ots) - Auf einem Firmengelände an der Dornierstraße ist in der Nacht zum Freitag (19.07.2019) ein Transporter aufgebrochen worden. Der Wagen war dort am Donnerstagabend, gegen 18.00 Uhr, abgestellt worden. Am nächsten Morgen wurde an dem weißen Ford eine beschädigte Heckklappe festgestellt. Der oder die Täter hatten diese gewaltsam geöffnet und dann aus den Innern verschiedene Gartenwerkzeuge gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Offenbar hatten die Täter die Geräte, unter anderem einen Grabenstampfer, Messgeräte und Handwerkzeuge über einen Straßengraben zur Dieselstraße gebracht. Dort dürfte ein entsprechendes Fahrzeug zum Abtransport gestanden haben. Der Wert der Beute liegt bei mehreren Tausend Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Von Anonymous User