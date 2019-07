Emsdetten, Verkehrsunfall

Emsdetten (ots) - Auf der Neubrückenstraße hat sich am Donnerstagmorgen (18.07.2019) ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurde ein Radfahrer schwer verletzt. Der 47-Jährige fuhr gegen 10.45 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Neubrückenstraße stadtauswärts in Richtung Grevener Damm. In dem Moment wollte der 57-jährige Fahrer eines Kleintransporters von der Blumenstraße kommend über die vorfahrtberechtigte Neubrückenstraße fahren. Er bremste den Schilderungen zufolge spät stark ab. Da der Radfahrer annahm, es würde zu einem Zusammenprall kommen, bremste er ebenfalls ab. Der Zweiradfahrer stürzte und erlitt schwere Verletzungen.

