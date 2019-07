Wettringen, Brand zweier Lagerhallen

Wettringen (ots) - Am Donnerstag (18.07.), gegen 22.30 Uhr, wurde die Polizei zu einem Brand in der Friedhofstraße gerufen. Den ersten Informationen zufolge waren zwei Lagerhallen einer Gärtnerei in Brand geraten. Als die Polizei am Einsatzort eintraf, war die Feuerwehr mit 40 Kräften bereits vor Ort und hatte mit den Löscharbeiten begonnen. Aus der linken von zwei Hallen schlugen die Flammen aus dem Dach. Gegen 01.00 Uhr war das Feuer gelöscht. Der Schaden dürfte nach ersten Schätzungen mindestens 100.000 Euro betragen. Die Brandstelle wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Am Freitagmorgen suchten Brandermittler der Polizei die Örtlichkeit auf. Nach eingehender Untersuchung und den Zeugenaussagen zufolge, deutet alles auf einen technischen Defekt hin. Den Spuren nach ist der Brand im hinteren Bereich einer Halle in einer dortigen Werkstatt entstanden. Die Staatsanwaltschaft in Münster hat die Brandstelle wieder freigegeben.

