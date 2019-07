Ibbenbüren-Laggenbeck, Einbruch

Ibbenbüren (ots) - Zwei unbekannte Täter sind in der Nacht zum Sonntag (21.07.2019), gegen 02.45 Uhr, in ein Wohnhaus am Burgweg eingestiegen. Die beiden Diebe sind auf dem Grundstück des Einfamilienhauses zur Terrasse gegangen und haben dort die Zugangstür aufgehebelt. Danach sahen sie sich in den Wohnräumen nach Wertgegenständen um. Dabei fanden sie einen Tresor, den sie gewaltsam öffnen wollten. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Offenbar ohne Beute flüchteten die Beiden vom Burgweg in Richtung Dorf. Die männlichen Täter waren 175 bis 180 cm groß, trugen schwarze Kapuzenpullover, schwarze Jeanshosen, Schirmmützen und weiße Staubmasken. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

Von Anonymous User