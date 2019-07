Ibbenbüren-Laggenbeck, Unfallflucht

Ibbenbüren (ots) - In Laggenbeck, an der Erisstraße/Fisbecker Forst, ist ein Grundstückszaun beschädigt worden. Der Schaden beträgt cirka 500 Euro. Der Unfallzeitraum liegt zwischen Mittwochabend, 17.07.2019, 18.00 Uhr und Donnerstagmittag, 18.07.2019, 13.00 Uhr. An der Unfallstelle lagen einige Fahrzeugteile. Der Sachbearbeiter konnte ermitteln, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Lkw Mercedes Atego 1218 handelt. Der Lkw müsste im Bereich des Führerhauses beschädigt sein. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

Von Anonymous User