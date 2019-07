Rheine, Sachbeschädigungen

Rheine (ots) - An einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage sind am vergangenen Wochenende Beschädigungen angerichtet worden. Unbekannte sind offenbar in der Nacht zum Samstag und dann in der darauffolgenden Nacht noch einmal zu dem Anhänger an der Catenhorner Straße 116 gegangen. Beim ersten Mal beschmutzten sie zwei Scheiben mit Farbe und beim zweiten Mal wurden die Scheiben unter anderem durch Schläge beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise unter Telefon 05971/938-4215.

Von Anonymous User