Emsdetten, Diebstahl

Emsdetten (ots) - Am neuen Kreisverkehr an der Borghorster Straße/Erzweg haben sich am vergangenen Wochenende Diebe aufgehalten. Die Polizei sucht Zeugen, die dort in der Zeit zwischen Freitagabend, 18.00 Uhr und Montagmorgen (22.07.2019) verdächtige Personen gesehen haben. Die Unbekannten entwendeten von der in der vergangenen Woche installierten Bewässerungsanlage die Endstücke sowie den Regler. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Diebstahl unter Telefon 02572/9306-4415.

