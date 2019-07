Greven, Einbruch und Versuch

Greven (ots) - Im Stadtgebiet waren in der Nacht zum Mittwoch (24.07.2019) Einbrecher unterwegs. An der Martinistraße versuchten die Unbekannten in ein Geschäft für Handyreparaturen einzubrechen. Sie wollten die Eingangstür aufhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Die Täter blieben draußen. Hier sucht die Polizei Zeugen, die in dem relativ kurzen Tatzeitraum zwischen 01.30 Uhr und 01.50 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht haben. In der Zeit zwischen 20.15 Uhr und 06.15 Uhr sind Diebe in ein Tankstellengebäude "Upn Nien Esch" eingestiegen. Dabei richteten sie erhebliche Schäden an einigen Türen sowie an einem Fenster an. Nachdem sie an den Zugangstüren gescheitert waren, nahmen sie einen Gullydeckel und warfen damit eine Fensterscheibe ein. In den Räumen suchten sie nach Diebesgut. Dabei öffneten sie auch mehrere Pakete eines Paketdienstes. Aus dem Verkaufsraum des Tankcenters stahlen sie Zigaretten. Eine genaue Auflistung des Diebesgutes muss noch erfolgen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

