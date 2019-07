Ibbenbüren, Unfallflucht

Ibbenbüren (ots) - Am Mittwochmittag (24.07.2019), um 12.30 Uhr, stellte ein Pkw-Fahrer seinen SUV auf dem Parkplatz des Burger King in Höhe des Eingangs ab. Gegen 13.10 Uhr verließ er den Parkplatz und fuhr nach Hause. Hier bemerkte er, dass die hintere Stoßstange stark beschädigt worden war. Die Nebelschlussleuchte war aus ihre Halterung gebrochen, die Stoßstange war komplett beschädigt. Nach Auskunft des Fahrzeughalters kann die Beschädigung nur auf dem Parkplatz verursacht worden sein. Es entstand Sachschaden in Höhe von cirka 2.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Person zu ermöglichen. Hinweise bitte an die Polizei Ibbenbüren unter der Telefonnummer 05451/591-4315.

Von Anonymous User