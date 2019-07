Recke, Kreis Steinfurt, Betrug

Recke/Kreis Steinfurt (ots) - Ein unbekannter Betrüger hat am Dienstagnachmittag (23.07.2019) bei einem Mann in Recke angerufen. Der Anrufer teilte dem älteren Herrn mit, dass er bei einer Lotterie gewonnen hätte. Damit es aber tatsächlich zur Auszahlung des Gewinnes kommen könnte, müsse er 900 Euro Bearbeitungsgebühr und zudem eine vierstellige Summe für die weiteren Vorgänge zahlen, erklärte ihm der Anrufer. Der Mann besorgte sich Guthabenkarten, um die 900 Euro zu zahlen und übermittelte die entsprechenden Codes an den Anrufer. Danach begab er sich zu seinem Geldinstitut, um die geforderten über 5.000 Euro zu überweisen. Hierzu kam es nicht. Die Angestellte witterte den Betrug, warnte den Rentner und informierte die Polizei. Jetzt war dem Mann aus Recke klar: Er war auf die Betrüger reingefallen. Die Polizei warnt vor dieser immer wieder angewandten Betrugsmasche. Sie appelliert: Überprüfen Sie genau, ob Sie an einem Gewinnspiel teilgenommen haben. Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand meldet oder wenn Sie Geld überweisen sollen. Geben Sie keine persönlichen Daten weiter. Notieren Sie sich die angezeigte Telefonnummer und achten den Inhalt des Gesprächs. Legen Sie im Zweifelsfall einfach auf. Setzen Sie sich mit ihrer örtlichen Polizei in Verbindung, wenn Sie den Verdacht auf einen Betrug haben.

Von Anonymous User