Rheine, Verkehrsunfall Osnabrücker Straße

Rheine (ots) - Auf dem Parkplatz einer Arztpraxis an der Osnabrücker Straße 250 hat sich am Donnerstagvormittag (25.07.2019) ein Verkehrsunfall ereignet. In der Zeit zwischen 09.10 Uhr und 09.25 Uhr wurde ein grauer Pkw Mercedes Benz beim Ausparken von einem grauen VW Polo beschädigt, der von einer unbekannten Frau gefahren wurde. Der Unfall wurde von einer unbekannten Frau und einem unbekannten Mann beobachtet. Die Verursacherin habe dem Pärchen zugelächelt, bevor sie sich, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, von der Unfallstelle entfernte. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 750 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, insbesondere die Frau und den Mann, die den Vorfall beobachtet haben oder die nähere Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine unter der Telefonnummer 05971/938-4215.

Von Anonymous User