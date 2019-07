Rheine, erneut Feuer am Hörstkamp Polizei ermittelt

Rheine (ots) - Nachtrag vom 25.07.2019: Am Mittwochabend (24.07.2019) hat es in dem Gebäude am Hörstkamp erneut gebrannt. Gegen 20.30 Uhr waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr und die Polizei informiert worden. Am Donnerstagmorgen ist ein Brandermittler der Polizei zur Brandstelle gefahren. Nach genauer Untersuchung der Brandörtlichkeit ist das Feuer im zweiten Obergeschoss an mehreren Stellen ausgebrochen. Den Brandspuren nach ist umherliegender Unrat an mehreren Stellen angezündet worden. Danach hat sich das Feuer im zweiten Obergeschoss ausgebreitet. Es liegt der Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Brandstiftung aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05451/ 591 - 4315.

