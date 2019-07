Rheine, Lengerich, Verkehrsdelikte

Rheine, Lengerich (ots) - In Rheine sind zwei Autofahrer angetroffen worden, die offenbar unter Drogeneinfluss standen. In Lengerich ist ein weiterer Fahrer gestoppt worden, der Alkohol getrunken hatte. Am Donnerstagmorgen (25.07.2019) ist auf der Ladberger Straße in Lengerich der Fahrer eines PKWs angehalten worden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von deutlich über zwei Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein ist sichergestellt worden. Auf der Hörsteler Straße in Rheine ist am späten Donnerstagabend, gegen 23.10 Uhr, ein 31-jähriger PKW-Fahrer kontrolliert worden. Bei ihm wurden drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein entsprechender Test verlief positiv. Dem Rheinenser wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Diese Maßnahmen wurden auch bei einem 20-jährigen Autofahrer getroffen, der am Freitag, gegen 03.00 Uhr, auf der Neuenkirchener Straße angehalten wurde. Auch hier hatte sich der Verdacht auf einen Drogenkonsum ergeben, der sich durch einen positiven Test bestätigte.

