Rheine, Widerstand/Ingewahrsamnahme

Rheine (ots) - Die Polizei hat in der Nacht zum Freitag (27.07.2019) einen Randalierer in Gewahrsam genommen. Gegen 00.30 Uhr war die Polizei zu einer Kleingartenanlage an der Droste-Hülshoff-Straße gerufen worden. Ein alkoholisierter Mann attackierte die Besatzung eines Rettungswagens und gab keine Ruhe. Der aggressive 20-Jährige folgte auch den Anweisungen der Polizei nicht, sperrte sich und bedrohte die Einsatzkräfte. Der Mann konnte mit Mühe zum Streifenwagen gebracht werden. Hier schlug er wiederholt mit dem Kopf gegen die Fahrzeugscheibe, drohte den Polizisten weiterhin und bespuckte sie. Das Verhalten änderte sich auch im Weiteren nicht. Auch noch im Gewahrsam benahm er sich nicht und verunreinigte die Zelle erheblich. Gegen ihn wurde ein Starverfahren eingeleitet.

Von Anonymous User