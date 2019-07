Horstmar, Mettingen, Ochtrup, Greven, Ladbergen, Rheine, Verkehrsgeschehen

Ort: Mettingen, Sundernstraße/Burgstraße Zeit: Samstag,

27.07.2019, 11.25 Uhr Der Fahrer eines Linienomnibusses befährt die

Sundernstraße und wollte dem Vorfahrtverlauf nach links in Richtung

Burgstraße folgen. Eine 78-jährige Autofahrerin aus Ibbenbüren

befährt die Josefstraße in Richtung Sundernstraße und will in

Richtung Recker Straße fahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des

Busses und es kommt zur Kollision. Der 62-jährige Busfahrer wird

leicht verletzt. Schäden: etwa 6.000 Euro.

Ort: Ochtrup, Kranenbült/Osterstraße Zeit: Samstag, 27.07.2019,

13.55 Uhr Vier Personen (je 2 in jedem PKW) leicht verletzt. Ein

43-jähriger Niederländer missachtet die Vorfahrt Rechts vor Links. In

seinem Wagen wird ein 28-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Der

andere Wagen wird von einem 58-jährigen Ochtruper gefahren. Er und

seine 52-jährige Mitfahrerin werden ebenfalls leicht verletzt.

Schäden: ungefähr 20.000 Euro.

Ort: Ladbergen, B 475, Alkoholfahrt Zeit: Sonntag, 28.07.2019,

gegen 04.45 Uhr Ein 25 Jahre alter Fahrradfahrer fuhr in

Schlangenlinien. Ein Test ergab deutlich über drei Promille.

Blutprobenennahme.

Greven, Biederlackstraße 12 Zeit: Sonntag, 28.07.2019, 18.00 Uhr

bis Montag, 29.07.2019, 07.20 Uhr Unbekannte hoben einen 50 x 30

großen Gullydeckel aus. Dieser war dort nicht auffindbar. Anzeige

wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Diebstahl.

Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455.

Rheine, Osnabrücker Straße Zeit: Sonntag, 28.07.2019, 21.40 Uhr

Eine 22-jährige Autofahrerin aus Rheine wurde gestoppt.

Drogentypische Auffälligkeiten, Test positiv, Blutprobe, Untersagung

Weiterfahrt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell