Rheine- Gellendorf, Unterholz in Brand geraten

Rheine (ots) - Am Montag (29.07.), gegen 06.45 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis darüber, dass in dem Gebiet Zum Fichtenvenn, Unterholz in Brand geraten war. Vor Ort stellten die Beamten drei Brandherde fest, die in unmittelbarer Nähe zu einander lagen. Jeweils 15 bis 20 Quadratmeter brannten. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte die Brände schnell löschen. Der durch das Feuer hervorgerufene Sachschaden war gering. Wie das Feuer ausbrechen konnte, ist bislang nicht geklärt.

Von Anonymous User