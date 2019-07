Ort: Rheine - Eschendorf, Zum Hellschlag Zeit: Samstag,

27.07.2019, 20.20 Uhr Sachverhalt: Durch mehrere Zeugen wurde

aufsteigender Rauch bemerkt. Die Zeugen informierten die Feuerwehr.

Nach Angaben der Feuerwehr ist ein Eimer mit Glut umgestoßen worden.

Hinweise auf den Täter liegen nicht vor.

Ort: Tecklenburg Wieck, Zeppelinstraße Zeit: Freitag, 26.07.2019,

12.05 Uhr Sachverhalt: Lohnunternehmer befuhr mit einer Ballenpresse

ein Feld. Stroh in der Maschine entzündete sich. Der Fahrer löschte

sofort mit zwei Feuerlöschern das Feuer. Danach fuhr er die Presse

auf eine Wiese. Durch den Maschinenbrand geriet das Stoppelfeld in

Brand. Bereits gepresste Strohballen fingen Feuer. Sachschaden etwa

1200 Euro.

Ort: Lengerich- Antrup, Stutenkamp Zeit: Freitag, 26.07.2019,

15.20 Uhr Sachverhalt: 10 qm Grasnarbe hatte gebrannt. Das Feuer war

bereits erloschen. Bei der Inaugenscheinnahme der Brandstelle wurde

vermutlich ein Brandbeschleuniger gefunden. Am 24.07 und am 27.07

brannte es ebenfalls in unmittelbarer Nähe. Auch hier liegt der

Verdacht vor, dass die Grasnarbe vorsätzlich in Brand gesteckt wurde.

Insgesamt brannte hier eine etwa 120 qm große Fläche.

Ort: Lienen Holzhausen, Holzhausener Straße Zeit: Samstag,

27.07.2019, 16.10 Uhr Sachverhalt: Ein Stoppelfeld hat gebrannt.

Erste Löschmaßnahmen durch die benachbarten Bauern. Dann erschien die

Feuerwehr und löschte das Feld ab. Insgesamt brannte eine Fläche von

etwa 600 Quadratmetern.

Ort: Ladbergen - Overbeck, Overbecker Weg Zeit: Sonntag,

28.07.2019, 08.20 Uhr Sachverhalt: Ein Zeuge teilte der Polizei mit,

dass das Unterholz auf einer Fläche von 120 qm brannte. Das Feuer

griff nicht auf Bäume über. Feuerwehr erschien und löschte das Feuer.

Es ist kein Sachschaden entstanden. Keine Hinweise auf

Fremdeinwirkung.

Ort: Greven, Saerbecker Straße, Lidl Zeit: Freitag, 26.07.2019,

16.15 Uhr Sachverhalt: In dem Einkaufsmarkt fing der Pfandautomat

Feuer. Ein Angestellter bemerkte den Brand und löschte diesen. Es

entstand ein Sachschaden von 8000 Euro. Zur Brandursache können zum

jetzigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell