Emsdetten, Verkehrsunfall

Emsdetten (ots) - Eine 78-jährige Emsdettenerin fuhr am Dienstagvormittag (30.07.2019), gegen 11.15 Uhr, mit ihrem Pedelec auf der Fahrbahn der Hermannstraße in Richtung Rheiner Straße. Den Schilderungen zufolge zog sie plötzlich nach links und stieß dabei gegen einen geparkten PKW. Die Frau stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Am PKW war kein Schaden sichtbar. Der Schaden am Pedelec beträgt etwa 100 Euro.

Von Anonymous User