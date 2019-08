Ruhestörung und Wiederstand

Lengerich (ots) - Ein 32-Jähriger hat am frühen Donnerstagmorgen, 01.08., 01.20 Uhr, in der Lienener Straße durch laute Musik und Gegröle Anwohner gestört. Darauf angesprochen, schlug der Mann mit der Faust eine Türverglasung ein. Beim Eintreffen der verständigten Polizei reagierte er sofort verbal aggressiv gegen die Beamten. Er bedrohte und beleidigte sie. Kurz danach ging der Mann plötzlich auf einen Beamten zu und versuchte ihn mit den Fäusten zu schlagen. Der Beamte konnte den Schlägen ausweichen. Auch im weiteren Verlauf leistete der Mann erheblichen Widerstand. Wegen seiner Handverletzung, die sich der Mann beim Einschlagen der Türverglasung zugezogen hatte, wurde er zunächst ambulant behandelt. Nach Entnahme einer Blutprobe ist er von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Von Anonymous User