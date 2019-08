Sachbeschädigung und Diebstahl aus Fahrzeugen

Rheine (ots) - In der Hünenborgstraße haben Unbekannte zwischen Donnerstagabend, 23.20 Uhr, und Freitagmorgen (02.08.), 10.20 Uhr, das Stoffdach eines dort abgestellten Cabrios aufgeschlitzt. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie zwei Handtaschen. In einer befand sich ein Navigationsgerät. Die Täter entwendeten außerdem einen Elektroroller, der unter dem Carport des Hauses stand. Etwa zur selben Tatzeit wurde einige Häuser weiter ein Mercedes aufgebrochen. Dort entwendeten die unbekannten Täter eine geringe Menge Bargeld und ein wertvolles Feuerzeug. Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215, in Verbindung zu setzen.

