Ochtrup, Körperverletzung, Diebstahl, Zeugen gesucht

Ochtrup (ots) - Die Polizei hat die Ermittlungen zu einem Vorfall aufgenommen, der sich am Samstagabend (03.08.), zwischen 23.20 Uhr und 23.45 Uhr, vor einer Gaststätte an der Weinerstraße ereignet hat. Den Schilderungen zufolge, ist eine 20-jährige Ochtruperin von einem 18-Jährigen aus Gronau mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden. Wie im Zuge der Ermittlungen bekannt wurde, sind der 20-Jährigen unmittelbar nach der Tat von einer namentlich bekannten jungen Frau die Ohrringe, die Halskette und ein Armreif abgenommen und gestohlen worden. Die Ermittler suchen Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

