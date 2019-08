Einbruch in Schule

Hörstel (ots) - Unbekannte Täter sind am Wochenende in die Gesamtschule eingebrochen. In der Zeit von Samstag (03.08.), 16 Uhr, bis Montagmorgen, 8.50 Uhr, stiegen sie über ein Fenster in einen Klassenraum. Dieser dient zur Zeit einer Firma als Lagerraum, da die Schule umgebaut bzw. saniert wird. Die Täter nahmen aus dem Raum verschiedene Werkzeuge mit. Es entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

