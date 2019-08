Verkehrsunfallflucht

Greven (ots) - Am Samstag, 02.08., ist auf der Straße "Grüner Weg" ein BMW beschädigt worden. Der Unfallverursacher ist flüchtig. Der Wagen war gegen 20 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes abgestellt worden. Als der Fahrer gegen 20.20 Uhr wieder zu seinem Auto zurückkam, stellte er den Schaden fest. An der vorderen Stoßstange entstand ein Schaden von etwa 300 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten die Polizei in Greven (Tel.: 02571/9284455) zu informieren.

Von Anonymous User