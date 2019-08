versuchter Diebstahl

Nordwalde (ots) - In der Zeit zwischen Montagabend (05.08.), 21.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 1.00 Uhr, begaben sich Unbekannte auf das Gelände einer Firma am Westring. Dort montierten sie acht Reserveräder von Sattelanhängern ab und stellten sie auf dem Gelände zusammen. Als der zuständige Wachmann gegen 1.00 Uhr seine Runde machte, entdeckte er die abmontierten Räder. Vermutlich sind die unbekannten Täter daraufhin geflüchtet. Zeugen, denen zur beschriebenen Zeit im Bereich Westring Personen oder größere Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

