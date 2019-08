Lengerich, Brand am Dienstag

Lengerich (ots) - Am Stutenkamp hat es zu wiederholten Mal gebrannt. Am Dienstagnachmittag (06.08.2019), gegen 16.30 Uhr, sind Zeugen in dem Bereich auf das Feuer aufmerksam geworden. Dank der frühen Entdeckung gelang es, dass Feuer noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr zu löschen. Den ersten Untersuchungen zufolge war dort vorsätzlich Feuer gelegt worden. An mehreren Stellen war die Bodenvegetation offenbar angezündet worden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Sie bittet um Hinweise unter Telefon 05481/9337-4515.

