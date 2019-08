Lienen-Kattenvenne, Diebstahl

Lienen (ots) - Von einer Baustelle an der Bremstraße haben Diebe eine Baggerschaufel gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Diebstahl des Schwergewichtes aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Die Tat, die wie ein gewöhnlicher Arbeitsvorgang ausgesehen haben könnte, ist möglicherweise von Passanten gesehen worden. Zudem möchten die Beamten gerne wissen, wo die Schaufel jetzt gelagert wird. Letztmalig war die Baggerschaufel -Wert etwa 18.000 Euro- am Montagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, auf der Baustelle gesehen worden. Die Arbeiter stellten dann am Dienstagmorgen (06.08.2019) bei Arbeitsbeginn um 06.45 Uhr fest, dass Diebe die Schaufel von einem Bagger abmontiert und dann mitgenommen hatten. Hinweise bitte unter Telefon 05481/9337-4515.

