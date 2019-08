Wettringen, Verkehrsunfall

Wettringen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der K 57 sind am Mittwochvormittag (07.08.) drei Personen schwer verletzt worden. Gegen 10.00 Uhr befuhr ein 27-jähriger Mann aus Ochtrup mit seinem PKW die vorfahrtberechtigte K 57 aus Richtung Ochtrup kommend in Richtung Neuenkirchen. Im Kreuzungsbereich, Höhe Bilk, kam es zur Kollision mit einem Pkw, der aus Richtung Haddorf kommend, die K 57 überqueren wollte. Der Fahrer, ein 30-jähriger Mann aus den Niederlanden, wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der 27-Jährige aus Ochtrup und sein 70-jähriger Beifahrer sind bei dem Unfall ebenfalls schwer verletzt worden. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 11.000 Euro.

Von Anonymous User