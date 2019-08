Steinfurt/Horstmar/Laer, Verkehrsunfall - 3. Nachtrag

Steinfurt/Horstmar/Laer (ots) - 3. Nachtrag: Der Verkehrsunfall ereignete auf der Landstraße 550, gerade auf Laerer Gemeindegebiet, aus Richtung Steinfurt/Horstmar-Alst kommend. Bei dem Verkehrsunfall ist ein 22-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden. Der junge Mann ist mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Einsatz des angeforderten Rettungshubschraubers war nicht erforderlich. Der 22-jährige Rheinenser fuhr um kurz nach 11.00 Uhr in Richtung Laer, auf dem Teilstück zwischen dem Borghorster Weg (Horstmar) und dem Münsterdamm (Laer). Dabei kam er mit dem Opel Combo von der Fahrbahn ab, geriet in den Straßengraben und schleuderte zurück. Der Sachschaden beträgt etwa 4.500 Euro.

