Steinfurt-Bu-., Einbruch in ein Wohnhaus

Steinfurt (ots) - Nach der Rückkehr aus dem Urlaub bemerkte eine Steinfurter Familie am Mittwochnachmittag (07.08.2019) sofort, dass an ihrem Wohnhaus an der Alten Leerer Straße etwas nicht stimmte. Die Jalousien einer Tür befanden sich in einer anderen Höhe als bei der Abfahrt. An der Haustür sowie an der Terrassentür befanden sich deutliche Hebelspuren. Die offene Terrassentür war angelehnt worden. Im gesamten Haus hatten Diebe nach Wertgegenständen gesucht und dabei die Schränke und Schubladen geöffnet. Bei der Suche nach Wertgegenständen fanden die Täter auch einen Tresor, den sie mit einem Werkzeug aufschnitten. Aus dem Safe entwendeten sie zahlreiche Schmuckstücke, sowie drei Schusswaffen, zwei "scharfe" sowie eine Schreckschusswaffe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Geschädigten konnten mitteilen, dass am Mittwoch letzter Woche (31.07.2019), gegen Mittag, eine Verwandte nach dem Rechten geschaut hatte. Zu dem Zeitpunkt war noch alles in Ordnung. Die Polizei fragt daher: Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat im Zeitraum zwischen dem 31.07. und dem 07.08.2019, im Bereich der "Alte Leere Straße", insbesondere im Bereich zur Leerer Straße, verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte unter Telefon 02551/15-4115.

Von Anonymous User