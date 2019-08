Greven, Transporter aufgebrochen

Greven (ots) - An der Bismarckstraße ist am Mittwochabend oder in der Nacht zum Donnerstag (08.08.2019) ein Transporter aufgebrochen worden. Der weiße Sprinter war dort gegen 17.00 Uhr abgestellt worden. Am nächsten Morgen, um 05.40 Uhr, wurde an dem Wagen sofort die zertrümmerte Heckscheibe festgestellt. Der oder die Täter hatten aus den Innern verschiedene Werkzeugmaschinen im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten hoffen auf Zeugen. Diese könnten durch die Geräusche, die beim Zertrümmern der Heckscheibe entstanden sind, aufmerksam geworden sein. Zudem dürfte das Entwenden bzw. Abtransportieren der zahlreichen Maschinen und Werkzeuge einige Zeit in Anspruch genommen haben. In der Nähe stand vermutlich ein entsprechendes Transportfahrzeug. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, 02571/928-4455.

Von Anonymous User