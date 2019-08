Lotte, versuchter Einbruch

Lotte (ots) - Eine unbekannte männliche Person wollte in der Nacht zum Freitag (09.08.2019) in die Pizzeria an der Bahnhofstraße einbrechen. Um kurz nach 01.00 Uhr wurden Zeugen auf den Mann aufmerksam. Mehrfach versuchte er, ein Fenster der Lokalität aufzubrechen, was ihm aber nicht gelang. Dabei hielt er zwei etwa 30 cm lange Stäbe in den Händen. Ein Zeuge sprach den Täter an, woraufhin dieser sofort über die Bahnhofstraße stadtauswärts flüchtet. Der Mann war etwa 170 bis 180 cm groß und hatte eine schlanke, sportliche Statur. Er trug ein dunkles Sweat-Shirt mit Kapuze. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

