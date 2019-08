Greven, Verkehrsunfallflucht

Greven (ots) - Eine Autofahrerin aus Emsdetten hat ihren weißen Dacia am Freitag (09.08.), um 07.30 Uhr, auf der Philipp-Manz-Straße, in Höhe Haus Nummer 8, zum Parken abgestellt. Als sie gegen 13.00 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie vorne links am Fahrzeug einen Schaden. Ein Unbekannter war gegen ihren PKW gefahren. An dem Dacia wurde schwarze Fremdfarbe gesichert, die von dem flüchtigen Fahrzeug stammen dürfte. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455.

