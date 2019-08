Greven/Mettingen/Emsdetten/Steinfurt/Rheine, Einbrüche und Sachbeschädigungen

Tatort: Mettingen, Nierenburger Straße, Wohnungseinbruch Tatzeit:

Freitag, 09.08.2019, zwischen 10.30Uhr und 18.45 Uhr, Unbekannte

verschafften sich gewaltsam über die Kellertür Zutritt zum Haus und

gelangten von dort in die Wohnräume. Es wurden sämtliche Räume

durchsucht. In einem Kellerraum wurde ein Tresor aufgebrochen. Es

wurden Bargeld, Schmuck und zwei Mobiltelefone gestohlen. Die Polizei

sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise

bitte an die Polizei Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Tatort: Emsdetten, Heüveldopsbusch, Wohnungseinbruch Tatzeit:

Samstag, 10.08.2019, zwischen 15.30 Und 17.30 Uhr Die Täter hebelten

ein Fenster auf und verschafften sich Zugang zum Wohnhaus. Es wurden

sämtliche Räume durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch

nicht fest. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen,

die Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte unter Telefon

02572/9306-4415.

Tatort: Steinfurt-Bo., Pohlstraße, versuchter Einbruch in Wohnhaus

Tatzeit: zwischen Mi., 07.08.2019, 12.00 Uhr und Fr., 09.08.2019,

15.00 Uhr, Unbekannte versuchten vergeblich, ein über der Garage

befindliches Fenster aufzuhebeln. Die Diebe gelangten nicht in das

Gebäude. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise bitte an die Polizei in

Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Tatort: Steinfurt-Bu., Meteler Stiege, Kleintransporter gestohlen

Tatzeit: zwischen Sa., 10.08.2019, 23.15 Uhr und So., 11.08.2019,

13.15 Uhr Unbekannte Diebe habe einen weißen Kleintransporter,

Citroen Jumper, amtliches Kennzeichen ST-KH7383, gestohlen. Die

Polizei hat eine Fahndung nach dem Fahrzeug eingeleitet. Sie sucht

zudem Zeugen, die im Bereich des Tatortes verdächtige Beobachtungen

gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen können.

Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Tatort: Rheine-Mesum, Hassenbrockweg, Sachbeschädigung Tatzeit:

Sa., 10.08.2019, 15.00 Uhr bis Montag, 12.08.2019, 08.00 Uhr An der

Baustelle auf dem Gelände der Alexander von Humboldt Schule ist ein

abgestellter Kranwagen an mehreren Stellen beschädigt worden. Der

Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Es werden Zeugen

gesucht, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte

unter Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell