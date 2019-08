Steinfurt-Bu., Sachbeschädigung, Altkleidercontainer umgeworfen

Steinfurt (ots) - Am Samstag (10.08.), gegen 02.15 Uhr, haben Zeugen beobachtet, wie eine fünfköpfige Personengruppe auf der Bahnhofstraße und auf der Friedrich-Hofmann-Straße Altkleidercontainer umwarfen. Sie meldeten dies der Polizei. Die eingesetzten Beamten fahndeten im Nachbereich nach den Personen. Dabei wurden sie von einem weiteren Zeugen angesprochen, der die Fünf an der Leerer Straße gesehen hatte. Dort trafen die Beamten drei Personen an. Sie stellten die Personalien von zwei 21 und 25 Jahre alten Männern aus Steinfurt und Horstmar sowie einer 18-jährigen Jugendlichen aus Steinfurt fest. Zwei weitere junge Männer, bekleidet mit weißen und gelben T-Shirts, waren vor Eintreffen der Polizei geflüchtet. Es ist eine Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet worden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

