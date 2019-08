Rheine, versuchter Einbruch

Rheine (ots) - Eine unbekannte männliche Person wollte in der Nacht zum Dienstag (13.08.2019) in ein Doppelhaus an der Verdistraße einbrechen. Die Bewohner wurden gegen 00.30 Uhr durch die Einbruchgeräusche auf den Unbekannten aufmerksam. Sie machten auf sich aufmerksam, woraufhin der etwa 25 Jahre alte Mann in Richtung Zeppelinstraße weglief. Der junge Mann hatte ein südländisches Aussehen und trug eine helle Jeanshose sowie ein dunkles T-Shirt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 05971/938-4215.

Von Anonymous User