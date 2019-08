Horstmar, Verkehrsunfall

Horstmar (ots) - Ein nicht alltäglicher Verkehrsunfall hat sich am Montagabend (12.08.2019) auf der Landstraße 579 bei Horstmar ereignet. Gegen 18.35 Uhr fuhr eine 57-jährige Autofahrerin aus Horstmar in Richtung der Burgmannsstadt. Dabei erfasste sie ein Reh, das auf die Fahrbahn gelaufen war. Das Tier schleuderte auf die Gegenfahrbahn auf den PKW einer entgegenkommenden 23-jährigen Frau, ebenfalls aus Horstmar. Das Reh durchschlug die Windschutzscheibe und blieb verendet im Frontbereich des Fahrzeugs liegen. Die 23-jährige Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen und einen Schock. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Ihr stark beschädigtes Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Ein verständigter Jagdpächter kümmerte sich um das verendete Rehwild.

Von Anonymous User