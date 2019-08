Ochtrup, Feuer "Am Laukreuz"

Ochtrup (ots) - Am frühen Montagabend (12.08.2019), gegen 18.00 Uhr, ist auf dem Bolzplatz "Am Laukreuz" ein Feuer bemerkt worden. Nach ersten Erkenntnissen hatten unbekannte Personen in einer Ecke des Platzes die Rasenfläche in Brand gesetzt. Dabei wurde auch das angrenzende Strauchwerk beschädigt. Die Feuerwehr ebenfalls dorthin entsandt worden. De Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet Zeugen, die auf dem Areal verdächtige Personen bemerkt haben, sich zu melden, 02553/9356-4155. Besonders interessant ist dabei die Zeit zwischen 17.30 Uhr und 18.00 Uhr.

