Neuenkirchen, Sachbeschädigung an einem Auto

Neuenkirchen (ots) - Eine negative Überraschung erlebte ein Neuenkirchener Autobesitzer am Montagmorgen (12.08.2019). Als er um 06.30 Uhr zu seinem auf einem Grundstück an der Straße In den Kämpen geparkten Kia kam, stellte er daran Farbschmierereien fest. Unbekannte Personen hatten über die Fahrertür und im hinteren Bereich einen rosa-farbenen Strich aufgesprüht. Die Höhe des Schadens bzw. die Kosten für das Entfernen der Farbe sind noch nicht absehbar. Derzeit liegen keine Erkenntnisse zu möglichen Hintergründen der Sachbeschädigung vor. Die Polizei bittet daher um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215. Der Geschädigte konnte mitteilen, dass am späten Sonntagabend, gegen 22.00 Uhr, an dem Wagen noch alles in Ordnung war.

