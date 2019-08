Ibbenbüren (ots) - Nach dem derzeitigen Stand der polizeilichen Ermittlungen muss davon ausgegangen werden, dass die Strohballen aufgrund fahrlässiger oder vorsätzlicher Brandstiftung in Brand geraten sind. Die Ermittler suchen weiterhin nach Zeugen, die am Brandort verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

