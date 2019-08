Emsdetten, Nachtrag zum Brand

Wiederholung der Erstmeldung vom 12.08.2019, ......... Auf einem

Firmengelände an der Gutenbergstraße brennt es. Die Einsatzkräfte der

Feuerwehr und die Polizei sind vor Ort im Einsatz. Der Bereich

Gutenbergstraße/Robert-Bosch-Straße ist weiträumig abgesperrt. Die

Robert-Bosch-Straße ist an der Reckenfelder Straße und am Emsdettener

Damm abgesperrt worden. Der Bereich sollte weiträumig umfahren

werden.

