Ochtrup, Einbruch

Ochtrup (ots) - Am Dienstagmittag ist bei der Polizei ein Einbruch in ein derzeit leerstehendes Wohnhaus an der Rosenstraße gemeldet worden. Unbekannte Täter hatten sich an den Kellerschächten des Einfamilienhauses zu schaffen gemacht. Beidseitig des Gebäudes brachen sie insgesamt drei Schächte auf. Ohne Beute müssen sich die Täter dann wieder entfernt haben. Die Tatzeit liegt zwischen Montagabend (12.08.2019), 19.30 Uhr und Dienstagmittag, 12.45 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können, Telefon 02553/9356-4155.

Von Anonymous User