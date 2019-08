Recke, Einbruch/Sachbeschädigung

Recke (ots) - In der Zeit zwischen Sonntagabend, 18.00 Uhr und Mittwochabend, 18.10 Uhr, haben unbekannte Täter an der Rothershausener Straße im rückwärtigen Bereich eines Rohbaus eine Fensterscheibe zertrümmert. Anschließend gelangten sie über das Fenster in das Gebäude. Es handelt sich um den ehemaligen Einkaufsmarkt, der zurzeit umgebaut wird und sich im Rohbauzustand befindet. Im Gebäude wurden Sachbeschädigungen an den neuen Gipskartonwänden, an den elektrischen Anlagen und an elektronischen Geräten verübt. Außerdem wurden ein Makita-Akkuschrauber und eine Nagelpistole entwendet. An der Rückseite wurden Graffitis auf die Giebelwand aufgebracht. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315. Die Höhe des Schadens wird auf eine vierstellige Eurosumme geschätzt. Der Wert der Beute liegt bei ungefähr 500 Euro.

