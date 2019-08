Ibbenbüren, Vorsicht, falsche Polizisten rufen wieder an!

Die Polizei appelliert: Geben Sie keine Auskünfte zu ihren

Wertsachen oder ihren persönlichen Daten, wie Kontodaten. Letztlich

wollen die Betrüger nur eines: Ihr Geld und/oder ihre Wertsachen.

Daher gilt grundsätzlich: Übergeben Sie Geld oder Wertsachen niemals

an fremde Personen. Die richtige Polizei ruft diesbezüglich nicht bei

Ihnen an und stellt am Telefon persönliche Fragen. Nochmal der Appell

und Hinweis an alle Angehörigen und Bekannten: Die Täter rufen

systematisch an, sind äußerst geschickt und schaffen es immer wieder,

Vertrauen zu gewinnen. Sagen Sie den Verwandten/Bekannten, dass sie

niemals etwas an Fremde übergeben sollen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell