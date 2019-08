Steinfurt-Bu., Einbruch in eine Sporthalle

Steinfurt (ots) - Am Donnerstagmorgen (15.08.2019), um 07.00 Uhr, ist ein Einbruch in die Dreifachsporthalle an der Liedekerker Straße festgestellt worden. Die Täter hatten sich an zwei Türen zu schaffen gemacht und dabei Schäden in Höhe von einigen Hundert Euro angerichtet. An einer Tür zertrümmerten sie die untere Glasscheibe mit einer Gehwegplatte. In der Sporthalle suchten sie in mehreren Räumen in den Spinden nach Diebesgut. Dabei durchwühlten sie den Inhalt. Im Gebäude ist eine weitere Tür aufgebrochen worden. Was gestohlen wurde, ist noch nicht geklärt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können, Telefon 02551/15-4115.

