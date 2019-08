Ibbenbüren, Verkehrsunfall/Sperrung -2. Nachtrag

Ibbenbüren (ots) - 2. Nachtrag: Ein 65-jähriger Autofahrer aus Mettingen befuhr die Rheiner Straße in Richtung Rheine. Aus bislang unbekannten Gründen geriet sein Wagen auf die Fahrspur des Gegenverkehrs. Es kommt zur Kollision mit einem entgegenkommenden PKW. Dieser wurde von einer 83 Jahre alten Frau aus Ibbenbüren gefahren. In dem Auto fuhr ihr 84 Jahre alter Ehemann mit. Alle drei Personen wurden leicht verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden, die insgesamt auf etwa 25.000 Euro geschätzt werden. An der Unfallstelle traten Flüssigkeiten aus, die abgestreut werden mussten.

Von Anonymous User