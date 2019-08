Greven, Unfallflucht

Greven (ots) - Am Donnerstag (15.08.2019), um 15.00 Uhr, wurde ein weißer Renault Zoe in Greven, gegenüber dem Haus Ludwig-Terfloth-Straße 6, auf dem dortigen Parkstreifen abgestellt. Gegen 19.00 Uhr stellte die Fahrerin eine Unfallbeschädigung an der Stoßstange vorne links fest. Der Schaden beläuft sich auf cirka 1.000 Euro. Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug bitte an die Polizei Greven unter folgender Rufnummer 02571-928-4455.

