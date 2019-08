Emsdetten, Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Emsdetten (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (15.08.2019) hat sich an der Kreuzung Mühlenstraße/Bachstraße ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurde ein 16-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades verletzt. Der Neuenkirchener wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Eine 61-jährige Autofahrerin aus Emsdetten war gegen 05.40 Uhr auf der Bachstraße unterwegs. Beim Linksabbiegen auf die vorfahrtberechtigte Mühlenstraße kam es zur Kollision mit dem jugendlichen Zweiradfahrer, der stadtauswärts fuhr. Das Zweirad wurde vollkommen beschädigt. Der Schaden daran beträgt ebenso wie am PKW etwa 2.000 Euro.

