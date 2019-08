Ibbenbüren, Sexualdelikt

Ibbenbüren (ots) - Die Polizei hat nach einem Sexualdelikt, das sich am Samstagabend (17.08.2019) ereignet hat, die Ermittlungen zu einem unbekannten Mann aufgenommen. Demnach waren zwei Jungen im Grundschulalter in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr mit ihren Fahrrädern auf dem Waldweg neben der Straße "An der Aa" unterwegs. Vom Spielplatz aus gesehen befanden sich die Beiden im Bereich der ersten Sitzbank, die am Waldweg steht. Dort hielt sich ein Mann auf, der ebenfalls mit einem Fahrrad unterwegs war. Dieser sprach die Jungen an, zeigte den beiden Kindern ein Foto und stellte eine Frage zu den dort abgebildeten Personen. Es handelte sich offenbar um ein Foto mit einer pornographischen Abbildung. Die Jungen verließen unmittelbar die Örtlichkeit. Der Unbekannte entfernte sich mit dem Fahrrad in Richtung Groner Allee. Der Unbekannte hatte eine dünne bis normale Statur, graue Haare und einen grauen Oberlippenbart. Er trug ein braue Mütze und eine graue lange Hose, schwarze Schuhe und eventuell einen Mantel mit Knöpfen. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

